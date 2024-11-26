Укр

Россияне обстреляли остановку в Новой Каховке. Есть погибшие и раненые (фото)

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Новая Каховка Новость обновлена 26 ноября 2024, 17:53
Новая Каховка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Правоохранители выясняют все обстоятельства

Во вторник, 26 ноября, российские войска обстреляли временно оккупированную Новую Каховку. Удар был нанесен по остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На видео из Новой Каховки, опубликованном в соцсетях, зафиксированы последствия удара по остановке общественного транспорта. Был поврежден автобус, ранены и погибли люди.

"В рамках следствия прокуроры совместно со следователями принимают меры по установлению обстоятельств происшествия, а также точного количества пострадавших среди мирного населения. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что местные Телеграм-каналы со ссылкой на представителей оккупационных властей сообщают, в результате обстрела якобы погибли 3 человека. Также отмечается, что 7 человек пострадали.

Новая Каховка на карте

Напомним, в Украине приступили к расследованию по факту расстрела оккупантами пяти пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении. Очередное военное преступление россияне совершили в ноябре 2024 года.

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#Херсонская область #Обстрел #Новая Каховка