Россияне обстреляли остановку в Новой Каховке. Есть погибшие и раненые (фото)

Правоохранители выясняют все обстоятельства

Во вторник, 26 ноября, российские войска обстреляли временно оккупированную Новую Каховку. Удар был нанесен по остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На видео из Новой Каховки, опубликованном в соцсетях, зафиксированы последствия удара по остановке общественного транспорта. Был поврежден автобус, ранены и погибли люди.

"В рамках следствия прокуроры совместно со следователями принимают меры по установлению обстоятельств происшествия, а также точного количества пострадавших среди мирного населения. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что местные Телеграм-каналы со ссылкой на представителей оккупационных властей сообщают, в результате обстрела якобы погибли 3 человека. Также отмечается, что 7 человек пострадали.

Новая Каховка на карте

Напомним, в Украине приступили к расследованию по факту расстрела оккупантами пяти пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении. Очередное военное преступление россияне совершили в ноябре 2024 года.