Під Львовом легковик влетів у білборд на великій швидкості (фото та відео)

На місці працювали поліцейські та лікарі

Під Львовом водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та влетів у білборд. Інцидент стався на виїзді із населеного пункту Дубляни у бік Малехова.

Кадри з місця події були оприлюднені у місцевих телеграм-каналах. На них видно, що щонайменше одна людина отримала травми через зіткнення.

Згідно з попередньою інформацією, водій легковика не врахував ситуацію на дорозі та на великій швидкості з’їхав з додаткової смуги у кювет.

На кадрах із місця події видно, що на місці працюють поліцейські та медики. Про стан водія не повідомляється. Також невідомо, чи в автомобілі були пасажири.

Як повідомлялося раніше, у Львівській області на трасі "Львів-Самбір-Ужгород" вантажівка збила пішохода. Від удару його тіло викинуло на зустрічну смугу, де його переїхало ще два легкові автомобілі.

Загиблим виявився 36-річний місцевий житель, а сам інцидент потрапив на відео, яке було оприлюднено пізніше в мережі.