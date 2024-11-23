Під Львовом пішохода збила вантажівка, а потім його розчавило ще два авто (фото)

Причини та обставини аварії розслідуються

У Львівській області на трасі "Львів-Самбір-Ужгород" сталася серйозна смертельна ДТП. Як виявилося, тут вантажівка збила пішохода, яка від удару вилетіла на зустрічку і її переїхало ще два легкові автомобілі.

Від одержаних травм чоловік помер на місці. Про це повідомили у прес-службі Поліції Львівської області.

Відомо, що поблизу села Бабина Львівщини 42-річний водій вантажного фургона MAN TGA наїхав на пішохода. Постраждалий від удару вилетів на зустрічну смугу, де його переїхали автомобілі Fiat Fiorino та BMW 530D, під керуванням 53-річного та 37-річного мешканців Львівської області.

Від травм 36-річний чоловік помер на місці аварії. Кривава ДТП сталася на автодорозі "Львів-Самбір-Ужгород".

На місці події працювали усі місцеві екстрені служби. Поліцейськими було порушено кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Причини та обставини ДТП встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині сталася моторошна масова аварія з постраждалими і загиблими. Унаслідок події кілька легковиків зазнали сильних механічних пошкоджень і злетіли з траси, а одне авто перекинулося на дах.

За попередніми даними, одна людина загинула на місці, а ще троє дістали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

На місці аварії працювали рятувальники, медики та правоохоронці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Львівській області сталася страшна ДТП. Пішохода збило одне авто, після чого його відкинуло на зустрічну смугу, де переїхало інше.