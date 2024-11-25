Под Львовом легковушка влетела в билборд на большой скорости (фото и видео)

На месте работали полицейские и врачи

Под Львовом водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в билборд. Инцидент произошел на выезде из населенного пункта Дубляны в сторону Малехова.

Кадры с места происшествия были обнародованы в местных telegram-каналах. На них видно, что по меньшей мере один человек получил травмы вследствие столкновения.

Согласно предварительной информации, водитель легковушки не учел ситуацию на дороге и на большой скорости съехал с дополнительной полосы в кювет. После этого автомобиль развернуло и он стороной водителя врезался в стойку рекламного щита.

На кадрах с места происшествия видно, что на месте работают полицейские и медики. О состоянии водителя не сообщается. Также неизвестно, были ли в автомобиле пассажиры.

Как сообщалось ранее, во Львовской области на трассе "Львов-Самбор-Ужгород" грузовик сбил пешехода. От удара его тело выбросило на встречную полосу, где его переехало еще два легковых автомобиля.

Погибшим оказался 36-летний местный житель, а сам инцидент попал на видео, которое было позже обнародовано в сети.