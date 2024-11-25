Одной рукой бил, а второй мастурбировал. В России священник пытался изнасиловать девушку (видео)

Нападавшего спугнула мать пострадавшей

В российском Екатеринбурге 26-летний священник напал на 19-летнюю девушку. Он одной рукой мастурбировал, а другой бил пострадавшую.

Об этом сообщают российские СМИ. Инцидент произошел 19 ноября у подъезда дома, где проживает девушка.

Священник мастурбировал у двери в подъезд, а когда девушка попыталась пройти мимо, он начал бить её, повалил на землю и пытался потрогать ее за интимные места. Тогда девушка закричала, это услышала мать и вышла на помощь, а нападавший сбежал. Часть происшествия попала на видеокамеру домофона.

"Я шла после концерта домой, и какой-то мужик пошел вслед за мной. Я ускорила шаг, подошла к подъезду, попыталась как можно быстрее открыть дверь, но он схватил меня за пятую точку и тут же закрыл проход, удерживая дверь ногой и телом. Я снова попыталась открыть дверь, но у меня ничего не получилось. Он пытался схватить меня за интимные места, потом повалил на землю, продолжая мастурбировать, а второй рукой схватил за волосы, так как у меня спал капюшон во время драки, и пытался повернуть голову на себя. Я била его локтем в пах. Мама услышала в трубку мои крики и бегом выбежала на улицу. Наверное, он увидел ее, потому что отпустил меня и убежал", — рассказа пострадавшая.

Нападавшим оказался 26-летний священник, секретарь-референт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, клирик Данил Сидоров. Его задержали в местном аэропорту Кольцово.

У подозреваемого есть жена и ребёнок. Он признал вину. От службы в церкви его отстранили и доставили в суд, где изберут меру пресечения.

По данным СМИ, с 2018 по 2019 год Сидоров проходил срочную службу в войсках РФ. Женат церковным браком на Толченицыной Екатерине Дмитриевне. В 2022 году у него родился сын.

Напомним, в России мобилизованный боевик изнасиловал 13-летнюю девочку с умственной отсталостью. Мужчина самовольно покинул военную часть и приехал в Калужскую область, где напал на пострадавшую.