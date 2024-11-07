Влаштували бійку через "малу" в барі: що відомо про "Сашу Браслета" та його друга-поліцейського з Полтави

Фігурант злочину має зв’язки у владі та злочинному світі

У четвер, 7 листопада, у Полтаві співробітники правоохоронних органів затримали заступника начальника одного з райвідділів поліції, кримінального авторитету та його помічника, причетних до побиття молодої людини в ресторані "Shade".

"Телеграф" з’ясував обставини та встановив імена фігурантів злочину. Йдеться про місцевого бізнесмена, власника групи компаній "Альфа-Капітал" Олександра Павлюченка, більш відомого в кримінальних колах на прізвисько "Саша Браслет", та заступника начальника Київського райвідділу поліції Полтави Олександра Перелі.

Інцидент стався 2 листопада у ресторані Shade, що на вулиці Пилипа Орлика. Молодий чоловік, мешканець Києва прийшов до закладу зі своєю дівчиною Оленою. За сусіднім столом сиділа компанія із чотирьох здорових чоловіків — вони в грубій формі почали чіплятися до дівчини.

Коли дівчина сказала, що має хлопця, зловмисники заявили, що їх "це не цікавить" і що вона "має поїхати з ними". Після того, як хлопець вирішив захистити честь і гідність дівчини, на нього накинулися з кулаками. Спочатку бійка була у стінах закладу, а потім продовжилася вже на вулиці.

Інцидент дівчина знімала на камеру мобільного телефону. Проте зловмисників це не зупинило: вони продовжили нахабно поводитися у присутності представників приватної охоронної фірми "Явір-2000".

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В результаті бійки хлопець опинився в лікарні зі струсом головного мозку, зламаним носом та крововиливом у мозок.

Власниця ресторану "Shade", депутат Полтавської міськради Маріанна Соліман, за словами Олени, нібито спочатку відмовлялася надавати поліції відео з камер відеоспостереження. Пізніше вона зв’язалася з потерпілою та пояснила, що їй загрожували.

На прохання викликати поліцію та "швидку" персонал ресторану не відреагував, щоб приховати інцидент, і просто спостерігав за тим, як четверо б’ють одного. Дівчина сама викликала необхідні у цьому випадку служби.

Пізніше співробітники Державного бюро розслідувань затримали всіх фігурантів справи. Їх підозрюють у хуліганстві, скоєному групою осіб. Відповідно до ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України, за це передбачено обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Соціальні мережі гнівно відреагували факт злочину. Багато хто не вірить у те, що причетні до злочину понесуть адекватну відповідальність. Річ у тім, що той самий підприємець Олександр Павлюченко, як з’ясував "Телеграф", уже мав проблеми із законом.

Хто такий Олександр Павлюченко

На початку 2000-х він разом із братом, за даними ЗМІ, нібито прямо посеред полтавських полів робили газолінові врізки та крали пальне. Внаслідок цієї афери якось упав тиск у трубопроводі та вибухнули 2 перевалочні станції під селом Стасі Полтавського району. Тоді за цим фактом міліція порушила кримінальну справу, а згодом ще кілька. Проте брати Павлюченки вийшли сухими із води.

Пізніше Олександр Павлюченко, якого вже називали кримінальним авторитетом на прізвисько Саша Браслет, навіть працював на державних посадах. Спочатку — помічником нардепа Партії регіонів, бізнесмена та власника газодобувної компанії Burisma Миколи Злочевського (у 5-му скликанні Верховної Ради), а згодом — нардепа від партії "Народний фронт", бізнесмена Ігоря Котвицького, якого після оприлюднення ним 1 декларації про стан низку ЗМІ називали найбагатшим депутатом ВР. Тоді нардеп вказав суму на банківських рахунках у 970 млн гривень. Була також інформація, що Котвицький вивів із України 40 мільйонів доларів на рахунок офшорної компанії у Панамі.

У березні 2022 року, після початку російського вторгнення, дружина політика та бізнесмена намагалася вивезти з України 28 млн доларів та 1,3 млн євро готівкою. Українські митники чомусь не помітили такої великої суми. А угорські далі за кордон не пропустили.

Сам Павлюченко вніс заставу у розмірі близько 10 мільйонів гривень за ексначальника ДАІ у Полтавській області Петра Блажівського, який отримав підозру у корупції. Пізніше, перед оголошенням судового вироку, Блажівський утік до тимчасово окупованого Криму, де в нього проживав брат. Він і досі оголошений у розшук.

Чим володіє Павлюченко

За даними порталу відкритих даних OpenDatabot Павлюченко є власником 15 та директором 7 компаній, зареєстрованих у Полтавській області. З 2007 року володіє компанією "Альфа-капітал", офіс якої розташований у Полтаві, на вулиці Державного Прапора (колишній Гагаріна), на місці спаленої дитячої бібліотеки.

Цікавим є той факт, що за приміщення бібліотеки серед полтавських підприємців довго точилася боротьба. 2005 року невідомі кинули туди вибухівку. Внаслідок цього згоріло понад 10 тисяч книг, після чого туди переїхала фірма Павлюченко. Зловмисника так і не знайшли, а кримінальну справу було закрито.

Також Павлюченко є фігурантом справи про вивезення 50 тонн ячменю з поля сільськогосподарського підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України у селі Божковому поряд із Полтавою. Це сталось у 2018 році: тоді фірма "Альфа-капітал" за документами вивозила з полів як пісок, а не зерно.

За тією ж схемою вже у 2019 році фірма Павлюченко вивезла кукурудзу та соняшник із полів. За гроші, отримані під час махінації, Павлюченко нібито купив автівку Rolls-Royce, вартість якої може сягати 16 мільйонів доларів.

Хто такий Олександр Перелі

За даними електронних декларацій, до того, як стати заступником начальника Київського райвідділу Полтави, чоловік працював заступником начальника відділу кримінальної поліції Лубенського районного відділу поліції ГУНП у Полтавській області, раніше старшим слідчим з особливо важливих справ відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП у Полтавській області.

Перелили одружений, у нього є двоє неповнолітніх дітей. Сім’я володіє двома квартирами площею 64,7 та 101,6 квадратних метрів, двома земельними ділянками (кожна має розмір у 12 соток) у селі Супрунівка під Полтавою та двома гектарами у не вказаному населеному пункті.

Майно оформлене на дружину, яка займається підприємницькою діяльністю у сфері сільського господарства. Вона ж отримує дохід, який утричі перевищує дохід глави сімейства: торік вони задекларували відповідно 1 404 300 та 476 299 грн. По 11 194 грн подружжя отримало минулого року за здачу майна в оренду.

Дружина нібито нікуди не витрачає свої кошти та зберігає все у готівці, а Олександр має лише 200 000 гривень готівки. Натомість володіє автомобілем Nissan Teana 2008 року випуску, придбаного невідомо за скільки, і їздить за дорученням на PORSCHE CAYENNE одинадцятирічної давності.

Водночас джерело "Телеграфа" повідомляє, що родина Перелі живе у шикарному 2-поверховому будинку, в якому є ліфт, і має купу слуг. А про Олександра розповідають, що він "дружить із серйозними бандитами".

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Києві таксист Uklon серед дороги напав на водія. Бійка закінчилася несподівано.