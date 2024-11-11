Побиття у ресторанні Shade: копу та кримінальному авторитету обрали запобіжний захід

Напад стався 2 листопада у полтавському ресторані Shade

Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт трьох нападників, які жорстоко побили хлопця в полтавському ресторані Shade. Серед підозрюваних — місцевий поліцейський Олександр Перелі та бізнесмен Олександр Павлюченко, відомий у кримінальних колах як "Саша-Браслєт".

Усіх фігурантів зобов'язали носити електронні браслети та заборонили залишати домівки. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Полтавщина".

Нагадаємо, напад стався 2 листопада у полтавському ресторані Shade на вулиці Пилипа Орлика. Четверо чоловіків, які сиділи за сусіднім столиком, почали агресивно залицятися до супутниці потерпілого.

Нападники наполягали, щоб дівчина поїхала з ними, попри її відмову та присутність хлопця. Коли киянин спробував захистити дівчину, зловмисники розпочали бійку спочатку в приміщенні ресторану, а потім на вулиці.

Потерпіла зняла побиття на мобільний телефон. Охоронці фірми "Явір-2000", які були присутні під час нападу, не втручалися в конфлікт. Персонал закладу проігнорував прохання викликати поліцію та швидку допомогу — дівчині довелося робити це самостійно.

Внаслідок побиття киянин отримав серйозні травми: струс головного мозку, перелом носа та крововилив у мозок. За словами потерпілої, власниця ресторану, депутат міськради Маріанна Соліман, спершу відмовлялася надавати правоохоронцям записи з камер спостереження, пояснивши згодом, що отримувала погрози.

Після того, як 6 листопада потерпіла виклала відео побиття в соцмережі, справу перекваліфікували на хуліганство групою осіб. До розслідування долучився Офіс Генерального прокурора.

Увага, відео містить нецензурну лексику!!!

7 листопада працівники ДБР затримали трьох підозрюваних — поліцейського в Полтаві та двох "авторитетів" у Києві. Печерський суд призначив їм цілодобовий домашній арешт — це максимальне покарання за статтею про хуліганство.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про "Сашу-Браслєта" та його друга-поліцейського з Полтави. Фігурант злочину має зв’язки у владі та злочинному світі.