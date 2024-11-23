Под Львовом пешехода сбил грузовик, а затем его раздавило еще два авто (фото)

Причины и обстоятельства аварии расследуются

Во Львовской области на трассе "Львов-Самбор-Ужгород" произошло серьезное смертельное ДТП. Как оказалось, здесь грузовик сбил пешехода, который от удара вылетел на встречку и его переехало еще два легковых автомобиля.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Львовской области.

Известно, что вблизи села Бабина на Львовщине 42-летний водитель грузового фургона MAN TGA наехал на пешехода. Пострадавший от удара вылетел на встречную полосу, где его переехали автомобили Fiat Fiorino и BMW 530D, под управлением 53-летнего и 37-летнего жителей Львовской области.

От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте аварии. Кровавое ДТП произошло на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород".

На месте происшествия работали все местные экстренные службы. Полицейскими было возбуждено уголовное производство по факту нарушения ПДД, что повлекло смерть человека.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Напомним, на Львовщине произошла жуткая массовая авария с пострадавшими и погибшим. В результате произошедшего несколько легковушек получили сильные механические повреждения и слетели с трассы, а одно авто перевернулось на крышу.

По предварительным данным, один человек погиб на месте, а еще трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте аварии работали спасатели, медики и правоохранители.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львовской области произошло жуткое ДТП. Пешехода сбило одно авто, после чего его отбросило на встречную полосу, где переехало другое.