Под Львовом пешехода сбил грузовик, а затем его раздавило еще два авто (фото)
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Причины и обстоятельства аварии расследуются
Во Львовской области на трассе "Львов-Самбор-Ужгород" произошло серьезное смертельное ДТП. Как оказалось, здесь грузовик сбил пешехода, который от удара вылетел на встречку и его переехало еще два легковых автомобиля.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Львовской области.
Известно, что вблизи села Бабина на Львовщине 42-летний водитель грузового фургона MAN TGA наехал на пешехода. Пострадавший от удара вылетел на встречную полосу, где его переехали автомобили Fiat Fiorino и BMW 530D, под управлением 53-летнего и 37-летнего жителей Львовской области.
От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте аварии. Кровавое ДТП произошло на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород".
На месте происшествия работали все местные экстренные службы. Полицейскими было возбуждено уголовное производство по факту нарушения ПДД, что повлекло смерть человека.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По данному факту проводится расследование.
Напомним, на Львовщине произошла жуткая массовая авария с пострадавшими и погибшим. В результате произошедшего несколько легковушек получили сильные механические повреждения и слетели с трассы, а одно авто перевернулось на крышу.
По предварительным данным, один человек погиб на месте, а еще трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте аварии работали спасатели, медики и правоохранители.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львовской области произошло жуткое ДТП. Пешехода сбило одно авто, после чего его отбросило на встречную полосу, где переехало другое.