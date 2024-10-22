Самогубство в ТЦК на Полтавщині: що кажуть військкоми

Чоловік ухилявся від мобілізації

В одному з обласних територіальних центрів комплектування (ТЦК) чоловік вчинив самогубство. Його тіло знайшли в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних.

Про це повідомляє Полтавський ТЦК. Зазначається, що слідів насилля не виявлено.

Інцидент стався у понеділок, 21 жовтня, у Полтавському ТЦК. Наразі поліція розпочала розслідування.

"На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Громадянин торік вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року" — йдеться у повідомленні.

За словами ТЦК, працівники відомства не чинили жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного. По доставленню до ТЦК він очікував на збірному пункті, поки оформлять усі потрібні документи. Проте через деякий час чоловіка знайшли непритомним з ознаками суїцидальної смерті у технічному приміщенні.

"За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування", — наголошують у ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Хмельниччині сталась смертельна ДТП. Працівник ТЦК, ймовірно, збив на смерть свого колегу.