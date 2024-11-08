У багатостраждальній Бучі під Києвом прогримів потужний вибух (відео)

Підозрюваного вже затримано співробітниками поліції

Увечері у п’ятницю, 8 листопада, у Бучі стався вибух. Правоохоронці кажуть, що причиною був саморобний вибуховий пристрій.

Кадри з моменту вибуху опубліковано в Telegram-каналі BUCHA LIVE. За попередньою інформацією, жертв немає.

Зазначається, що дорогу вулицею Михайлівською від Бучанської ЗОШ №1 до ЖК "Паркове житло" перекрито у зв’язку з подією.

"За словами поліцейських на місці, вибух був спричинений саморобним вибуховим пристроєм", — йдеться у повідомленні

На місці вибуху працюють співробітники поліції спільно із рятувальниками.

За попередньою інформацією, підозрюваного, який встановив вибуховий пристрій, вже затримано, а жертв внаслідок інциденту – немає.

Нагадаємо, у Києві патрульні поліцейські затримали чоловіка за стрілянину з травматичного пістолета. Інцидент стався в Академмістечку.

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