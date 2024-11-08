В многострадальной Буче под Киевом прогремел мощный взрыв (видео)

Подозреваемый уже задержан сотрудниками полиции

Вечером в пятницу, 8 ноября, в Буче произошел взрыв. Правоохранители говорят, что причиной было самодельное взрывное устройство.

Кадры с моментом взрыва опубликованы в Telegram-канале BUCHA LIVE. По предварительной информации жертв нет.

Отмечается, что дорога по улице Михайловского от Бучанской ООШ №1 до ЖК "Парковое жилье" перекрыта в связи с происшествием.

"По словам полицейских на месте, взрыв был вызван самодельным взрывным устройством", – говорится в сообщении

На месте взрыва работают сотрудники полиции совместно со спасателями.

По предварительной информации, подозреваемый, который установил взрывное устройство, уже задержан, а жертв в результате инцидента – нет.

Напомним, в Киеве патрульные полицейские задержали мужчину за стрельбу из травматического пистолета. Инцидент произошел в Академгородке.

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