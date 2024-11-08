Єврейський погром в Амстердамі. Джихадисти били непритомних ізраїльтян і переїжджали їх авто (відео)

Джихадисти намагались жорстоко розправитись з ізраїльтянами

Справжній погром стався в четвер ввечері, 7 листопада, в Амстердамі після футбольного матчу між Маккабі Тель-Авів та місцевим Аяксом. Десятеро громадян Ізраїлю зазнали поранень внаслідок нападів у різних районах міста.

Нідерландська поліція затримала 57 осіб через спроби пропалестинських демонстрантів прорватися до стадіону Йохана Кройфа. Про це йдеться у повідомленні CNN.

Група нападників влаштувала засідки на вболівальників ізраїльської команди після завершення матчу. Місцева влада заборонила проведення протестів поблизу стадіону, проте це не завадило провокаторам. У мережі поширюють численні відео насильницьких дій щодо ізраїльських фанатів. Джихадисти мали палестинську символіку, вигукували гасла на кшталт "Звільніть Палестину" і жорстоко били ізраїльтян.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф провів телефонну розмову з Біньяміном Нетаньяху та запевнив, що всіх причетних до нападів буде знайдено й покарано. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав ізраїльтян не залишати готелі та очікувати на евакуацію.

ЦАХАЛ розгорнув рятувальну операцію за погодженням з урядом Нідерландів. До Амстердама вирушили військові літаки з медичними та рятувальними бригадами на борту.

Також раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі на 17-річного українця напали з мачете. Молодій людині відрубали палець і пробили голову під час жорстокого побиття.