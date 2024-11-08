Еврейский погром в Амстердаме. Джихадисты избивали израильтян и переезжали их авто (видео)

Джихадисты пытались жестоко расправиться с израильтянами

Настоящий погром произошел в четверг вечером, 7 ноября, в Амстердаме после футбольного матча между Маккаби Тель-Авивом и местным Аяксом. Десять граждан Израиля получили ранения в результате нападений в разных районах города.

Нидерландская полиция задержала 57 человек из-за попыток пропалестинских демонстрантов прорваться к стадиону Йохана Кройфа. Об этом говорится в сообщении CNN.

Группа нападающих устроила засады на болельщиков израильской команды после завершения матча. Местные власти запретили проведение протестов вблизи стадиона, однако это не помешало провокаторам. В сети распространяют многочисленные видеонасильственные действия по поводу израильских фанатов. Джихадисты имели палестинскую символику, выкрикивали лозунги типа "Освободите Палестину" и жестоко избивали израильтян.

Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху и заверил, что все причастные к нападениям будут найдены и наказаны. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал израильтян не покидать гостиницы и ждать эвакуации.

ЦАХАЛ развернул спасательную операцию по согласованию с правительством Нидерландов. В Амстердам отправились военные самолеты с медицинскими и спасательными бригадами на борту.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше на 17-летнего украинца напали с мачете. Молодому человеку отрубили палец и пробили голову во время жестокого избиения.