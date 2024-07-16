Пробили череп та відрубали палець: у Польщі на 17-річного українцям напали з мачете, подробиці

Наразі молодик перебуває в реанімації. Він отримав перелом кісток черепа

У польському місті Краків було скоєно напад на 17-річного українця. Молодій людині відрубали палець і пробили голову під час жорстокого побиття.

Інформація про це опубліковано виданням yavp.pl. Там зазначили, що інцидент трапився 10 липня біля місцевого басейна, де постраждалий разом із п’ятьма своїми знайомими проводили час.

Мати хлопця розповіла, що приблизно о 21:00 до них підійшли четверо молодих поляків та вимагали цигарки. Не отримавши бажаного, вони стали поводитися агресивно. 17-річний юнак став на захист своїх друзів, внаслідок чого почалася сутичка.

У ході бійки нападники використовували сльозогінний газ та холодну зброю — мачете. Їм вони відрізали 17-річному хлопцеві палець на руці. Рятуючись від кривдників, він стрибнув у воду.

Водночас tvn24.pl пише, що поліція затримала трьох осіб, підозрюваних у нападі з мачете. У потерпілого виявлено поранення голови та руки. Йому зробили операцію, але великого пальця лівої руки врятувати не вдалося.

Затримані підозрювані – підлітки – наймолодшому – 15 років, найстаршому – вік постраждалого. Останнього судитимуть у суді як повнолітнього.

Басейн, у якого трапився напад. Фото: PAP/Łukasz Gągulski

Що говорять у мережі

Зазначимо, що на цьому офіційна інформація зараз закінчується. У мережі лише обговорюють припущення щодо цієї ситуації. Ці дані не підтверджені у відповідних органах.

Так, наприклад, у соціальній мережі Х (колишній Твіттер) можна знайти коментарі щодо цього нападу. Дехто пише, що нібито компанія друзів, на яку напали, розмовляла російською мовою.

Ще раз наголосимо, що постраждалий внаслідок нападу хлопець був неповнолітнім.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні поточного року українця жорстоко побили у Польщі та забрали у нього майже 2 мільйони злотих.