В Одесі з вікна на п’ятому поверсі випав малюк: подробиці від поліції

Дитина вперлася руками у москітну сітку

У четвер, 19 вересня, в Одесі з вікна багатоповерхівки випав чотирирічний хлопчик. Поліціянти розслідують інцидент та відкрили кримінальні провадження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Зазначається, що малеча випала з п’ятого поверху, зазнала численних травм і була госпіталізована у важкому стані.

За попередньою інформацією, за день до події 28-річна жінка з маленьким сином та подругою приїхали в гості до знайомого, куди завітали і його товариші. Пізно ввечері компанія вживала алкогольні напої, після чого мати не повернулась з дитиною додому, а разом з усіма залишилась на ночівлю у квартирі знайомого.

"Наступного дня, коли жінка знаходилась з друзями в одній із кімнат, її дитина перебувала на кухні з 25-річним гостем. Зі слів чоловіка, на прохання 4-річного малюка він посадив його на підвіконня, а сам відволікся, і хлопчик уперся руками у москітну сітку та випав з вікна. Дитина зазнала численних травм і була госпіталізована у важкому стані", — йдеться у повідомленні поліції.

Згідно з даними співробітників ювенальної превенції, мати виховує сина сама, адже подружжя розлучилося. Відомості про факт травмування дитини внесли до ЄРДР одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження);

ст. 166 (злісне невиконання батьками обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

Нині триває розслідування, в межах відкритих проваджень буде призначено низку експертиз та зʼясовано повні обставини події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві з вікна 8-го поверху випала дитина. Зазначається, що трагічний інцидент стався нібито, коли мати дитини робила прибирання і залишила вікно відкритим на провітрювання.