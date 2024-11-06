У Києві посеред вулиці побили та обікрали школярку (фото)

Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці

У Києві затримали чоловіка, який напав на 14-річну дівчину. Нападник побив підлітка викрав її мобільний телефон.

Подія сталася днями на вулиці Борщагівській у Солом'янському районі столиці. Про це повідомляє поліція Києва.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік підійшов до групи підлітків і спровокував конфлікт. Потім зловмисник агресивно схопив одну з дівчат і завдавав їй декілька ударів. Внаслідок цього підліток отримала забійні рани на голові та плечі.

На інцидент зреагували перехожі, однак нападник встиг вирвати з рук підлітка телефон і зник.

Поліція оперативно відреагувала та затримала зловмисника. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець.

"Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений мобільний телефон вилучено та долучено до матеріалів справи як речовий доказ", — йдеться у повідомленні.

Вкрадений телефон

Нападнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний із застосуванням насильства. Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Зловмисник виявився місцевим жителем

Нагадуємо, що днями у Києві сталося вбивство 14-річної дівчинки. За попередньою інформацією, її вбивцею виявився 16-річний хлопець, який після цього наклав на себе руки. Зазначається, що подія сталася на вулиці Щусєва, що на Шевченківському районі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловіки напали на дівчину із-за прохання не говорити російською. Потерпіла розповіла деталі конфлікту.