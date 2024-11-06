В Киеве посреди улицы избили и обокрали школьницу (фото)

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы

В Киеве задержали мужчину, который напал на 14-летнюю девушку. Нападавший избил подростка и украл ее мобильный телефон.

Событие произошло на днях на улице Борщаговской в Соломенском районе столицы. Об этом сообщает полиция Киева.

Как выяснили правоохранители, мужчина подошел к группе подростков и спровоцировал конфликт. Затем злоумышленник агрессивно схватил одну из девочек и нанес ей несколько ударов. В результате этого подросток получила раны на голове и плече.

На инцидент среагировали прохожие, однако нападавший успел вырвать из рук подростка телефон и скрылся.

Полиция оперативно отреагировала и задержала злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель.

"Полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Украденный мобильный телефон изъят и приобщен к материалам дела как вещественное доказательство", — говорится в сообщении.

Украденный телефон

Нападавшему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совмещенный с применением насилия. Санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Злоумышленник оказался местным жителем

Напомним, что на днях в Киеве произошло убийство 14-летней девочки. По предварительной информации, ее убийцей оказался 16-летний парень, который после этого покончил с собой. Отмечается, что событие произошло на улице Щусева на Шевченковском районе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчины напали на девушку из-за просьбы не говорить по-русски. Потерпевшая рассказала детали конфликта.