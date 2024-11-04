Суд покарав бабусю, яка катувала онука за погану молитву

Надія наказала онуку вивчити молитву, але дитина через свій віковий та інтелектуально-розумовий розвиток не змогла виконати вказане

Мешканку Тернопільської області засудили за тортури власного 10-річного онука. Жінка била дитину кропивою, а після цього запхала йому палицю в рот і почала душити через те, що він не вивчив напам’ять молитву.

Обвинувачена визнала свою провину в залі суду, проте за вчинене вона отримала покарання — 1 рік умовного строку. Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду від 31 жовтня.

Інцидент стався восени 2022 року у селі Горинка Кременецького району. 58-річна Надія наказала онуку вивчити молитву, але дитина "через свій віковий та інтелектуально-розумовий розвиток не змогла виконати вказане".

"У цей момент у обвинуваченої виник умисел на катування, оскільки хлопець, на її думку, виявив непослух, а саме не вивчив напам’ять молитву. Жінка добре розуміла, що онук через свій розвиток і фізичний стан не зможе захиститися, і з метою покарати його за нездатність вивчити молитву, а також з метою залякування його від будь-якої непослуху, почала його катувати", – йдеться у рішенні суду.

Жінка вирвала кропиву і побила нею онука по обличчю, грудях та спині. У хлопчика через це виникла масивна алергічна реакція, опіки та висипання на шкірі. Однак його бабуся не припинила муки і взяла дерев’яну палку, силоміць розтиснула щелепу малолітнього, вставила її в рот і душила онука протягом кількох хвилин, а потім відпустила.

На суді обвинувачена заявила, що того дня онук її не слухав, що й спричинило таку поведінку. Вона сказала, що така ситуація сталася лише один раз і вона шкодує. При цьому Надія просила суд її суворо не карати.

Суддя врахувала той факт, що жінка не була судима раніше і не перебуває на обліку нарколога чи психіатра. Пом’якшуючими обставинами стали визнання вини та стан здоров’я: у підсудної гіпертонічна хвороба та цукровий діабет, а також пережила ішемічний інсульт.

Суд визнав її винною у тортурах і призначив покарання з випробуванням з випробувальним терміном тривалістю 1 рік. Вона також має пройти програму для кривдників терміном на три місяці. Крім того, вона має заплатити понад 18 тис. грн за проведення різноманітних судових експертиз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у спецшколі на Львівщині вчителі жорстоко знущалися з дітей. З’явилося відео закладу, що відбувається в стінах.