Суд наказал бабушку, которая пытала внука за плохую молитву

Надежда приказала внуку изучить молитву, но ребенок в силу своего возрастного и интеллектуально-умственного развития не смог выполнить указанное

Жительницу Тернопольской области осудили за пытки собственного 10-летнего внука. Женщина била ребенка крапивой, а после этого запихнула ему палку в рот и начала душить из-за того, что он не выучил наизусть молитву.

Обвиняемая признала свою вину в зале суда, однако за совершенное она понесет наказание — 1 год условного срока. Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда от 31 октября.

Инцидент случился осенью 2022 года в селе Горынка Кременецкого района. 58-летняя Надежда приказала внуку изучить молитву, но ребенок "в силу своего возрастного и интеллектуально-умственного развития не смог выполнить указанное".

"В этот момент у обвиняемой возник умысел на совершение пыток, поскольку парень, по ее мнению, проявил непослушание, а именно не выучил наизусть молитву. Женщина хорошо понимала, что внук из-за своего развития и физического состояния не сможет защититься, и с целью наказать его за неспособность изучить молитву, а также с целью устрашения его от любого непослушания, начала его пытать", – говорится в решении суда.

Женщина вырвала крапиву и избила ею внука по лицу, груди и спине. У мальчика из-за этого возникла массивная аллергическая реакция, ожоги и сыпь на коже. Однако его бабушка не прекратила мучения и взяла деревянную палку, силой разжала челюсть малолетнего, вставила ее в рот и душила внука в течение нескольких минут, а затем отпустила.

На суде обвиняемая заявила, что в тот день внук ее не слушал, что и стало причиной такого поведения. Она сказала, что такая ситуация произошла только один раз и она сожалеет. При этом Надежда просила суд строго ее не наказывать.

Судья учла тот факт, что женщина не была судима ранее и не состоит на учете нарколога или психиатра. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины и состояние здоровья: у подсудимой гипертоническая болезнь и сахарный диабет, а также пережила ишемический инсульт.

Суд признал ее виновной в пытках назначил наказание с испытанием с испытательным сроком продолжительностью 1 год. Она также обязана пройти программу для обидчиков сроком на три месяца. Кроме того, она должна заплатить более 18 тыс. грн. за проведение различных судебных экспертиз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в спецшколе во Львовской области учителя жестоко издевались над детьми. Появилось видео происходящего в стенах заведения.