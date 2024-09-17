Зв’язали руки та вбили мечем: росіяни жорстоко стратили ще одного українського полоненого, Лубінець відреагував (фото)

Страту українського військовополоненого підтвердив омбудсмен Дмитро Лубінець

Росіяни стратили ще одного українського військовополоненого. У мережі з’явилися моторошні фото людини у військовій формі зі зв’язаними руками, яку вбили мечем із написом "За Курськ".

Спочатку фото опублікували російські Telegram-канали. Їх також розмістив на своїй сторінці в соцмережі Х український OSINT-блогер із ніком Necro Mancer за підписом, "схоже, р**исти знову вбили полоненого". У мережі також на підставі знімків визначили локацію, де, ймовірно, росіяни здійснили чергове звірство. Це могло статися у Новогродівці Донецької області.

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Necro Mancer зазначає, що, судячи з фото, росіяни вбивали полоненого зі зв'язаними руками. На одній фотографії видно залишки скотчу на руці, на другій, схоже, скотч заретушували, але забули про тінь від нього.

Страту українського військовополоненого підтвердив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він проінформував, що через черговий воєнний злочин росіян направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства.

Ці знімки проаналізували українські паблики. Вони вказали на ознаки особливої жорстокості, з якою було вчинено це вбивство.

"Зброя — відсутня. Екіпірування — відсутнє. Судячи з кількості крові, меч загнали в ще живого бійця. На зап’ястях видно скотч. Напис на мечі: За Курськ", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", генпрокурор Андрій Костін поінформував, що станом на початок вересня 2024 року Україна розслідує 28 розстрілів українських військовополонених армією РФ. З початку повномасштабного вторгнення росіяни стратили понад 62 наших військових, які потрапили в полон.