Четвертували та відрізали голову: росіяний, ймовірно, жорстоко вбили українського військовополоненого (фото 18+)

Це не просто порушення Женевської конвенції

Росіяни, ймовірно, жорстоко вбили українського військовополоненого та розчленили його труп. Омбудсмен Дмитро Лубінець вже звернувся до міжнародних організацій щодо цього.

Він опублікував фото тіла з відрізаними головою та кінцівками.

"Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів!" — наголосив Лубенець.

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За його словами, відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.

Омбудсмен закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН зафіксувати чергове порушення прав людини зі сторони Росії, а українських правоохоронців — перевірити особу вбитого полоненого та факт цього злочину.

Також Лубинець додав, що війна, яка триває зараз – гібридна. Тому росіяни намагаються впливати і на інформаційний простір українців, розповсюджуючи схожі фото та відео соціальними мережами, аби залякати цивільних та військових.

"Нібито дивіться, на що ми здатні. Але дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити не можливо! За злочини – повинне бути покарання!" — наголосив омбудсмен.

Раніше "Телеграф" розповідав про черговий кривавий злочин росіян, вони розстріляли беззбройних полонених українців біля Роботиного.