Знову помилують? Раніше засудженому за вбивство "вагнерівцю" оголосили вирок після звірячої розправи над пенсіонеркою

Помилуваний вбивця повернувся, щоб вбивати

У Росії черговий "герой СВО", колишній найманець ПВК "Вагнер" повертається за ґрати. Цього разу на 22 роки. Щоправда, якщо знову не помилують. Мова про Івана Россомахіна, який зґвалтував та по-звірячому вбив 85-річну Юлію Буйських.

Про це повідомляє російське видання "Медуза". Нагадують, що вбивцю завербували у ПВК у 2022 році.

"У 2020 році 28-річного Россомахіна засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про вбивство, проте він вийшов на волю, вступивши до ПВК "Вагнер" після початку повномасштабної війни в Україні. Після поїздки на фронт він повернувся до рідного села у березні 2023 року", — пише видання.

Після повернення у рідне село Новий Бурець, Россомахін тримав у страху та тероризував всіх місцевих мешканців. Він сильно напивався, виходив на вулицю з сокирою та вилами, бив вікна автомобілів сусідів і погрожував усіх повбивати. Налякані селяни боялися виходити за межі власних будинків.

Село Новий Бурець, що на Кіровщині у РФ

За тиждень після повернення з України, п'яний чоловік вдерся до будинку знайомої пенсіонерки, 85-річної Юлії Буйських. Россомахін зґвалтував і сильно побив пенсіонерку, а потім порізав її ножем. Жінка померла від отриманих травм.

Онука жертви Ганна Пекарьова повідомила, що чоловіка вдалося затримати завдяки камерам на будинку у сусіда. На запису видно, як він заходив та виходив із двору пенсіонерки.

Затриманий за підозрою у вбивстві екснайманець. Березень 2023 року. Скріншот відео

Кіровський обласний суд ухвалив вирок Івану Россомахіну, він має провести за ґратами 22 роки, у колонії строгого режиму. Однак, рідні вбитої побоюються, що Россомахін знову отримає помилування.

"Страшно, що він вийде на волю. Страшно, що він зможе продовжувати вбивати, ґвалтувати та завдавати біль — як нашій родині, так і іншим людям", — каже онука Ганна Пекарьова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як зек-"вагнерівець" повернувся з фронту і жорстоко зґвалтував дівчину в чужій машині.