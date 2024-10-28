П’яний водій мало не потонув у річці, тікаючи від патрульних під Чернівцями (відео)

Правоохоронцям довелося рятувати його від утоплення та застуди

На вихідні у темний час доби патрульні поліцейські помітили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив ПДР. Інцидент стався у селищі Лужани.

Правопорушник тікав від поліцейських, доки не з’їхав у річку. Відповідне відео опублікувала пресслужба Патрульної поліції Чернівецької області.

Інспектори подали сигнал про зупинку, але чоловік за кермом не зупинився, а натомість почав тікати, внаслідок чого наїхав на іншу машину. Потім він не впорався з керуванням та з’їхав у річку Совиця.

Правоохоронці допомогли водієві вибратися з автомобіля, що застряг на мілині, закутали його в термоковдру і посадили у службову машину. Виявилося, що чоловік був п’яний.

"Водій погодився пройти огляд стану сп’яніння на місці зупинки. Результат був позитивний — 1,42 проміле", — йдеться у повідомленні.

У результаті горе-водій отримав одразу кілька адміністративних протоколів, у тому числі за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Нагадаємо, у прифронтовій зоні п’яний чоловік нібито збив бійців батальйону "Айдар", внаслідок чого вони зазнали тяжких поранень. Інцидент стався під час комендантської години.

Раніше ми повідомляли, що в Ужгороді на перехресті автомобілі Škoda та Range Rover спровокували потрійне зіткнення. Інформації про постраждалих внаслідок аварії немає.