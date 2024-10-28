Пьяный водитель едва не утонул в реке, убегая от патрульных под Черновцами (видео)

Правоохранителям пришлось спасать его от утопления и простуды

На выходных в темное время суток патрульные полицейские заметили автомобиль ВАЗ, водитель которого нарушил ПДД. Инцидент произошел в поселке Лужаны.

Правонарушитель убегал от полицейских, пока не съехал в реку. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Патрульной полиции Черновецкой области.

Инспекторы подали сигнал об остановке, но мужчина за рулем не остановился, а вместо этого начал убегать, в результате чего наехал на другую машину. Затем он не справился с управлением и съехал в реку Совица.

Правоохранители помогли водителю выбраться из застрявшего на мели автомобиля, закутали его в термоодеяло и посадили в служебную машину. Оказалось, что мужчина был пьян.

"Водитель согласился пройти осмотр состояния опьянения на месте остановки. Результат был положительный – 1,42 промилле", – говорится в сообщении.

В итоге горе-водитель получил сразу несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Напомним, в прифронтовой зоне пьяный мужчина якобы сбил бойцов батальона "Айдар", в результате чего они получили тяжелые ранения. Инцидент произошел во время комендантского часа.

Ранее мы сообщали, что в Ужгороде на перекрестке автомобили Škoda и Range Rover спровоцировали тройное столкновение. Информации о пострадавших в результате аварии нет.