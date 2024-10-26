Батько з сином загинули від вибуху гранати на Рівненщині (фото)

Спочатку поліція думала, що вони учаділи

У Рівненській області загинули батько з сином через вибух гранати. Але у поліції було дві версії загибелі, одна з яких — отруєнням чадним газом.

Як повідомляють правоохоронці, інцидент стався у Сарненському районі. Наразі відкрито кримінальне провадження

Зазначається, що обидва чоловіки були біженцями, адже родина переїхала на Рівненщину у березні 2022 року з Луганської області.

"24 жовтня близько 20 години до поліції звернувся очільник Степанської селищної ради, що у гаражі господарства виявлені тіла його власників: 60-річного батька та 30-річного сина, які, ймовірно, могли загинути від отруєння чадним газом", — йдеться у повідомленні.

Проте під час слідства поліція встановила, що у приміщенні вибухнула граната "Ф-1". Уламки якої вже вилучили вибухотехніки.

Наразі за фактом загибелі двох осіб, незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали досудові розслідування за п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України.

Достеменно причина вибуху не відома, поліція почала розслідування.

Нагадаємо, що в Кривому Розі діти знайшли та підірвали гранату. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві невідомий кинув гранату на футбольний майданчик, де були діти.