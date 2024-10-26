Отец с сыном погибли от взрыва гранаты в Ровенской области (фото)

Сначала полиция думала, что они угорели

В Ровенской области погибли отец с сыном из-за взрыва гранаты. Но у полиции было две версии гибели, одна из которых — отравлением угарным газом.

Как сообщают правоохранители, инцидент произошел в Сарненском районе. В настоящее время возбуждено уголовное производство

Отмечается, что оба мужчины были беженцами, ведь семья переехала в Ровенскую область в марте 2022 года из Луганской области.

"24 октября около 20 часов в полицию обратился глава Степанского поссовета, что в гараже хозяйства обнаружены тела его владельцев: 60-летнего отца и 30-летнего сына, которые, вероятно, могли погибнуть от отравления угарным газом", — говорится в сообщении.

Однако в ходе следствия полиция установила, что в помещении взорвалась граната "Ф-1". Обломки которой уже изъяли взрывотехники.

По факту гибели двух человек, незаконного обращения с оружием и боеприпасами следователи начали досудебные расследования по п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины.

Точно причина взрыва неизвестна, полиция начала расследование.

Напомним, что в Кривом Роге дети нашли и взорвали гранату. К счастью, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве неизвестный бросил гранату на футбольную площадку, где находились дети.