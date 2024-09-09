На Полтавщині чоловік підірвав гранату біля супермаркету: є жертви (фото, відео)

Боєприпас чоловік кинув у натовп біля супермаркету

У неділю, 8 вересня, у Лубнах біля супермаркету на вулиці Монастирській близько 23:00 пролунав вибух. Невідомий чоловік кинув гранату в натовп людей та втік.

Внаслідок інциденту загинула одна людина. Ще троє місцевих жителів зазнали поранень, повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгена Карпця, всіх постраждалих у віці 30-40 років доправили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Поліції вдалося з’ясувати, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло з численними пораненнями було знайдено неподалік місця події. Він міг загинути від вибуху. Для встановлення справжньої причини смерті його тіло було направлено на судово-медичну експертизу.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Причини та обставини події встановлюються слідством.

Раніше "Телеграф" писав, що в середині серпня в центрі Києва в барі "Зигзаг" вибухнула граната. Офіціант нібито дав навчальну гранату гостю, а той подумав, що то сувенір і почав її крутити.