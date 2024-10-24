Летів з 13-го поверху: у Києві з вікна багатоповерхівки випав чоловік, подробиці, (відео)

Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть потерпілого

У Печерському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав молодий чоловік. Трагічний інцидент стався у четвер, 24 жовтня.

За інформацією очевидців, потерпілий випав з вікна 13-го поверху житлового будинку. Про подію повідомляють київські телеграм-канали.

На місце події прибули правоохоронці та бригада швидкої допомоги. Медики, які приїхали на виклик, могли лише констатувати смерть потерпілого.

Печерський район Києва

За попередніми даними, загиблим виявився молодий чоловік. Правоохоронці наразі з'ясовують обставини події та встановлюють особу загиблого.

Відео з місця події було оприлюднене в одному з місцевих телеграм-каналів. На кадрах видно, що тіло загиблого знаходиться в неприродному положенні.

На жаль, схожі трагічні випадки непоодинокі в столиці. Подібні інциденти фіксують у Києві з тривожною регулярністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Одесі з вікна на п’ятому поверсі випав малюк. Дитина зазнала численних травм і була госпіталізована у важкому стані.