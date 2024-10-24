Летел с 13-го этажа: в Киеве из окна многоэтажки выпал мужчина, подробности (видео)

Приехавшие на вызов медики лишь констатировали смерть потерпевшего

В Печерском районе Киева из окна многоэтажки выпал молодой человек. Трагический инцидент произошел в четверг, 24 октября.

По информации очевидцев, пострадавший выпал из окна 13 этажа жилого дома. Об этом сообщают киевские телеграмм-каналы.

На место происшествия прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. Приехавшие на вызов медики могли лишь констатировать смерть потерпевшего.

Печерский район Киева

По предварительным данным, погибшим оказался молодой человек. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личность погибшего.

Видео с места происшествия было опубликовано в одном из местных телеграмм-каналов. На кадрах видно, что тело погибшего находится в неестественном положении.

К сожалению, похожие трагические случаи не единичны в столице. Подобные инциденты фиксируют в Киеве с тревожной регулярностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одессе из окна на пятом этаже выпал малыш. Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.