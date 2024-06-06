У Дніпрі трирічний малюк випав з вікна: що говорять у поліції

Максимальна санкція статті передбачає до п'яти років позбавленням волі

У Дніпрі трирічна дитина випала з вікна квартири на десятому поверсі будинку в Амур-Нижньодніпровському районі. Після падіння вона залишилась жива, її ушпиталили з тяжкими травмами.

Про це заявила речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник в коментарі Суспільному. А також місцеві ЗМІ.

Подія сталася 5 червня близько 19:30 в будинку на Донецькому шосе. Після падіння дитина залишилась жива, її ушпиталили з тяжкими травмами.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає до п'яти років позбавленням волі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одеській області стався нещасний випадок за участі 2-річної дитини. Зазначається, що вона випала з вікна другого поверху поки мати була у ванній. За даними слідства, коли мама 2000 року народження вийшла до ванної кімнати, малюк виліз на підвіконня і сперся руками на москітну сітку. Вона не витримала такої ваги й випала разом із дитиною. Постраждалий отримав серйозні травми, його одразу відвезли до лікарні.