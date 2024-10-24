"Скорая" и легковушка столкнулись на перекрестке в Киеве (фото, видео)

В результате в столице нарушено движение транспорта

В четверг, 24 октября, легковая машина врезалась в карету скорой помощи. Инцидент произошел на перекрестке Тростянецкого и Харьковского шоссе.

Соответствующие фото и видео публикуют столичные Telegram-каналы. Движение транспорта в Киеве затруднено.

"Автомобиль врезался в "скорую" на перекрестке Тростянецкого и Харьковского шоссе. Движение транспорта затруднено в направлении Харьковской площади", – говорится в сообщении.

Как видно на снимках, дорожно-транспортное происшествие произошло прямо на трамвайных путях. На месте работают медики и правоохранители.

Подробности ДТП пока не известны. Также нет данных о погибших и раненых в результате столкновения.

Напомним, в среду, 23 октября, под Киевом произошла серьезная авария. На скорости водитель легковушки допустил столкновение с лосем, который выскочил на дорогу.

Также мы сообщали, что во вторник, 22 октября, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие. Вблизи Ледовой арены столкнулись Subaru и Citroen, в результате чего оба автомобиля вылетели в зеленую зону.