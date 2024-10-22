Не суицид? Появились подробности смерти мужчины в ТЦК Полтавщины

Сообщали, что мужчину нашли повешенным.

Смерть мужчины в Полтавском территориальном центре комплектования может оказаться не самоубийством. Полиция начала расследование по статье "преднамеренное убийство".

Тело военнообязанного было обнаружено повешенным в техническом помещении ТЦК. Об этом сообщил спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев в комментарии РБК-Украина.

Инцидент произошел 21 октября. Погибший – местный житель, которого правоохранители доставили в ТЦК из-за уклонения от мобилизации. Мужчина находился в розыске и отказался проходить военно-врачебную комиссию.

Военнообязанный ранее имел судимость за уклонение от призыва. В прошлом году он был приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на один год, который завершился в сентябре 2024 года.

В ТЦК ранее указывали на отсутствие психологического или физического давления на мужчину. По их данным, он ожидал оформления документов на сборном пункте, после чего был обнаружен без сознания в техническом помещении. В настоящее время идет служебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что появились жуткие подробности смерти мужчины в ТЦК Кривого Рога. У него разбита губа, кровь по телу и многочисленные ушибы.