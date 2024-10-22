В Запорожье мужчина до смерти забил знакомую, избавиться от тела ему помешали полицейские (фото)

Женщину начал искать ее муж

В Запорожье мужчина поссорился с приятельницей и избил ее до смерти. Убийца планировал избавиться от тела, однако ему помешала полиция.

Как сообщили в полиции Запорожья, 18 октября житель города заявил в полицию, что его жена три дня назад ушла из дома и пропала. Правоохранители начали поиски и установили, что вечером 15 октября женщина пришла в квартиру товарища, откуда уже не вышла живой.

Владелец квартиры, 36-летний неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина, забил свою гостью до смерти. Правоохранители обнаружили в его квартире тело с многочисленными травмами. Мужчина планировал от него избавиться.

Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет заключения.

Как рассказывал "Телеграф", в Тернопольской области молодой парень зверски убил своего 57-летнего соседа. Потерпевшему были нанесены множественные удары руками и ногами, а также топором. После убийства парень начал закапывать тело, однако мимо его дома проходили соседи, которые заметили убитого односельчанина и вызвали полицию.