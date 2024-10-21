Поранився бензопилою і загинув: як заготівля дрів закінчилась трагедією на Полтавщині

Чоловіка не встигли доставити до лікарні

Трагічний випадок стався в понеділок, 21 жовтня, у Котелевській громаді на Полтавщині. 31-річний місцевий мешканець заготовляв дрова у лісі, поранився бензопилою і загинув.

Подія сталася у лісовому масиві поблизу села Деревки близько 11-ї години ранку. Про це повідомляє пресслужба Полтавського районного управління поліції.

За словами поліцейських, молодий чоловік поранив ногу бензопилою. Травми, отримані внаслідок поранення виявилися смертельними. Потерпілого доставили до лікарні, але, на жаль, рятувати його життя було вже запізно. Він помер у кареті швидкої допомоги.

За фактом загибелі чоловіка вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство).

Слідчо-оперативна група поліції продовжує з'ясовувати деталі трагедії. Правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії для встановлення повної картини події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ДПТ на Рівненщині загинув поліцейський. Під час його служби у блокпост на великій швидкості врізалась вантажівка.