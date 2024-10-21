Поранился бензопилой и погиб: как заготовка дров закончилась трагедией в Полтавской области

Мужчину не успели доставить в больницу

Трагический случай произошел в понедельник, 21 октября, в Котелевской общине Полтавской области. 31-летний местный житель заготавливал дрова в лесу, ранился бензопилой и погиб.

Событие произошло в лесном массиве вблизи села Деревки около 11 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба Полтавского районного управления полиции.

По словам полицейских, молодой человек ранил ногу бензопилой. Травмы, полученные в результате ранения оказались смертельными. Пострадавшего доставили в больницу, но, к сожалению, спасать его жизнь было уже поздно. Он скончался в карете скорой помощи.

По факту гибели мужчины решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (преднамеренное убийство).

Следственно-оперативная группа полиции продолжает выяснять детали трагедии. Правоохранители проводят необходимые процессуальные действия по установлению полной картины происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ДПТ в Ровенской области погиб полицейский. Во время его службы в блокпост на большой скорости врезался грузовик.