На Хмельниччині студента побили до реанімації: знадобилася операція, всі деталі

Працівники училища були зобов’язані нести відповідальність за дотриманням норм, правил проживання та дисципліну у гуртожитку

На Хмельниччині 15-річний учень професійного училища потрапив у реанімацію після побиття його іншим студентом. Наразі постраждалий перебуває в лікарні, де йому було видалено селезінку.

Про це у своєму Telegram-каналі 15 жовтня повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, він звернувся до низки держорганів для належного реагування та з’ясування обставин.

Після того, як інформація про побиття почала поширюватися в мережі, представниця Лубінця у Хмельницькій області Оксана Кізаєва негайно вирушила на місце події.

"Вона поспілкувалася з директором училища, який повідомив, що навчальний заклад не має власного гуртожитку, тому на підставі договірних відносин користується приміщенням іншого гуртожитку, де і стався інцидент. Отже, саме працівники училища були зобов’язані нести відповідальність за дотриманням норм, правил проживання та дисципліну у гуртожитку", — пише омбудсмен.

З’ясувалося, що чергування працівників у гуртожитку здійснюється відповідно до графіка з 18:00 до 22:00. Побиття одним учнем іншого сталося близько 23:00. Про подію працівникам училища повідомив інший учень, а ті своєю чергою вже прибили на місці разом із поліцією та швидкою допомогою.

"Для з’ясування обставин справи та її кваліфікації направив запити до Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Водночас відомо, що співробітники поліції за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження", — заявив Лубінець.

Також він звернувся до Міністерства освіти й науки України щодо проведення службового розслідування щодо недбалості працівників училища, якими не було забезпечено належного рівня безпеки учня. Крім того, було направлено запит до Національної соціальної сервісної служби з проханням вжити невідкладних заходів реагування.

Як повідомили у пресслужбі Поліції Хмельницької області, інцидент трапився 2 жовтня 2024 року. Між двома студентами 17 та 15 років виник конфлікт, у ході якого старший хлопець побив молодшого.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування в рамках кримінального провадження триває. За результатами експертиз вирішуватиметься питання про підозру.

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