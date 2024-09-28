У Києві сталася масова бійка біля гуртожитку (оновлено)

У цьому районі знаходиться гуртожиток

У Святошинському районі Києва сталася масова бійка. Багато хто з її учасників постраждав, поліція вже вирушила на місце.

Про це повідомляють джерела "Телеграфа". За їхніми словами, на місці бійки було помітно щонайменше п’ятнадцять людей, з них кілька було відправлено до нокауту.

Наголошується, що подія сталася за адресою Мрії, 5. Як відомо, там розташований гуртожиток, а тому не виключено, що "розбірки" влаштували саме її мешканці.

На місце події викликали поліцію. Інші деталі поки що не розкриваються.

За даними dtp.kiev.ua, у цьому районі сталася бійка через жінку, через що до місця довелося надіслати шість поліцейських машин та два екіпажі "швидких", які надали допомогу постраждалим.

Як повідомлялося раніше, у Броварському районі Київської області чоловік під час розпивання алкогольних напоїв зі своєю супутницею завдав їй понад три десятки ударом ножем. Він пояснив, що це було зроблено на ґрунті ревнощів.

Також нагадаємо, що до цього в Києві на одній із заправок чоловік вистрілив із рушниці у місцевого жителя, забрав його речі та викрав його машину. Постраждалого врятувати не вдалося. Поліцейські швидко вирахували зловмисника та повідомили, що нападник перебував у стані наркотичного сп’яніння.