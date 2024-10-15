В Хмельницкой области студента избили до реанимации: потребовалась операция, все детали

Работники училища были обязаны нести ответственность за соблюдением норм, правил проживания и дисциплину в общежитии

В Хмельницкой области 15-летний ученик профессионального училища попал в реанимацию после избиения его другим студентом. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему была удалена селезенка.

Об этом в своем Telegram-канале 15 октября сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, он обратился в ряд госорганов для надлежащего реагирования и выяснения обстоятельств.

После того как информация об избиении начала распространяться в сети, представительница Лубинца в Хмельницкой области Оксана Кизаева немедленно отправилась на место происшествия.

"Она пообщалась с директором училища, который сообщил, что у учебного заведения нет собственного общежития, поэтому на основании договорных отношений пользуется помещением другого общежития, где и произошел инцидент. Следовательно, именно работники училища были обязаны нести ответственность за соблюдением норм, правил проживания и дисциплину в общежитии", — пишет омбудсмен.

Выянилось, что дежурство работников в общежитии осуществляется в соответствии с графиком с 18:00 до 22:00. Избиение одним учеником другого произошло около 23:00. О происшествии работникам училища сообщил другой ученик, а те в свою очередь уже прибіли на месте вместе с полицией и скорой помощью.

"Для выяснения обстоятельств дела и его квалификации направил запросы в Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области. В то же время, известно, что сотрудники полиции по факту нанесения тяжких телесных повреждений открыли уголовное производство", — заявил Лубинец.

Также он обратился в Министерство образования и науки Украины о проведении служебного расследования относительно халатности работников училища, которыми не был обеспечен надлежащий уровень безопасности ученика. Кроме того, был направлен запрос в Национальную социальную сервисную службу с просьбой принять неотложные меры реагирования.

Как сообщили в пресс-службе Полиции Хмельницкой области, инцидент случился 2 октября 2024 года. Между двумя студентами 17 и 15 лет возник конфликт, в ходе которого старший парень избил младшего.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время досудебное расследование в рамках уголовного производства продолжается. По результатам экспертиз будет решаться вопрос уведомления о подозрении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кировоградской области инструктор жестоко избил военного прикладом автомата.