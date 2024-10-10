З Дніпра в Києві дістали підлітка: як веселощі з другом мало не закінчилися трагедією (відео)

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці

У четвер, 10 жовтня, в одному з районів столиці в річці перехожі помітили тіло людини, що дрейфує хвилями. Як виявилося, у Дніпро впав підліток, який напередодні відпочивав неподалік зі своїм другом.

На місце події викликали патрульних та медиків. За інформацією Telegram-каналу "Київ 24", підлітка дивом вдалося врятувати.

У Києві в Дніпрі перехожі помітили людину, яка безвольно гойдалася на хвилях. На опублікованих у соцмережі кадрах можна побачити, що молодик в одязі та взутті не намагається плисти і перебуває у безпорадному стані.

Небайдужий перехожий поспішив на набережну та дістав потерпілого з води. Як виявилось, у Дніпро впав підліток.

Як з'ясували журналісти, хлопець із другом розпивав алкогольні напої неподалік. Потім підліток раптово вирішив стрибнути у річку. При цьому його друг сидів на набережній у стані алкогольного сп’яніння і ніяк не реагував на те, що відбувалося — він навіть не спробував покликати на допомогу чи дістати свого товарища з води.

Небайдужий перехожий, який дістав із води хлопця, викликав патрульних. Поліцейські оперативно прибули на виклик і потім передали потерпілого до рук медиків. Він, на щастя, вижив.

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в одній із водойм на Троєщині потонув підліток. На місце події очевидці викликали медиків, правоохоронців та рятувальників. На жаль, хлопця врятувати не вдалося, і його бездиханне тіло доставили на берег.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Оболонському районі Києва сталася трагедія — в озері Вербне потонув 14-річний хлопчик. Підліток прийшов до водойми з друзями і в якийсь момент зник під водою.