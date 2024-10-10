Из Днепра в Киеве достали подростка: как веселье с другом чуть не закончилось трагедией (видео)

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители

В четверг, 10 октября, в одном из районов столицы в реке прохожие заметили дрейфующее по волнам тело человека. Как оказалось, в Днепр упал подросток, который накануне отдыхал неподалеку со своим другом.

На место происшествия вызвали патрульных и медиков. По информации Telegram-канала "Киев 24", подростка лишь чудом удалось спасти.

В Киеве в Днепре прохожие заметили человека, который в одежде и обуви безвольно качался на волнах. На опубликованных в соцсети кадрах можно увидеть, что он не пытается плыть и находится в беспомощном состоянии.

Неравнодушный прохожий поспешил на набережную и достал пострадавшего из воды. Как оказалось, в Днепр упал подросток.

Как выяснили журналисты, парень с другом распивал алкогольные напитки неподалеку. Затем подросток внезапно решил прыгнуть в реку. При этом его друг сидел на набережной в состоянии алкогольного опьянения и никак не реагировал на происходящее — он даже не попытался позвать на помощь или достать своего товарища из воды.

Неравнодушный прохожий, который достал из воды парня, вызвал патрульных. Полицейские оперативно прибыли на вызов и затем передали пострадавшего в руки медиков. Он, к счастью, выжил.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Напомним, в одном из водоемов на Троещине утонул подросток. На место происшествия очевидцы вызвали медиков, правоохранителей и спасателей. К сожалению, парня спасти не удалось и его бездыханное тело доставили на берег.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Оболонском районе Киева произошла трагедия — в озере Вербное утонул 14-летний мальчик. Подросток пришел к водоему с друзьями и в какой-то момент скрылся под водой.