Загалом у сім’ї п’ятеро дітей

У російському місті Тольятті вбили дворічну та п’ятирічну дівчаток. Це дві сестри, а вбивство нібито вчинила їхня старша, 13-річна сестра.

Як повідомляють росЗМІ, трагедія сталася, поки мати дітей та її співмешканець були у відділенні поліції. Жінка написала на нього заяву, що він увірвався до квартири та побив її. Пізніше вона пробачила його після романтичного напису на асфальті та знову впустила його до будинку, проте до поліції пару все одно викликали.

З молодшими дітьми залишилася 13-річна донька. Вона часто сиділа із сестрами, жодних проблем не було. Однак цього дня вона, за попередніми даними, з якоїсь причини накинулася на дівчаток із ножем. Окрім того, за словами очевидців, на їхніх тілах були сліди укусів.

13-річна сестра

Загалом у матері п’ятеро дітей, старша 18-річна донька мешкає окремо. Коли 10-річна сестра повернулася додому, вона виявила тіла сестер на балконі. 13-річної сестри вдома вже не було.

Вона пішла гуляти до парку, перед цим написавши мамі, що гуляє. На запитання матері, що сталося вдома, відповіла: "Ах-ах-ах. Це я!"

За словами сусідів, родина була благополучною, мати дбала про дівчаток. За 13-річною дівчинкою нападів агресії не помічали. Після допиту у Слідчому комітеті та спілкування з психологом її відвезли на експертизу до психоневрологічного диспансеру. Її рідний батько зараз перебуває в Україні, де бере участь у війні проти нашої країни. Мати перебуває у декреті, а до цього працювала у дитячому садку.

Проблем із дисципліною у неї не було, проте деякі її відповіді під час психологічного тестування насторожили педагогів. Крім того, у неї було визначено "низьку соціальну активність".

Як повідомляв "Телеграф", у Росії черговий ексбоєць ППК "Вагнер" підозрюється у вбивстві 27-річної дівчини та її 7-річної доньки. Інцидент стався у Пермському краї.