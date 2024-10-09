Всего в семье пятеро детей

В российском городе Тольятти убили двухлетнюю и пятилетнюю девочек. Это две сестры, а убийство якобы совершила их старшая, 13-летняя сестра.

Как сообщают росСМИ, трагедия произошла, пока мать детей и ее сожитель были в отделении полиции. Женщина написала на него заявление, что он ворвался в квартиру и избил ее. Позже она простила его после романтичной надписи на асфальте и снова впустила его в дом, однако в полицию пару все равно вызвали.

С младшими детьми осталась 13-летняя дочка. Она часто сидела с сестрами, никаких проблем не было. Однако в этот день она, по предварительным данным, по какой-то причине набросилась на девочек с ножом. Кроме того, по словам очевидцев, на их телах были следы укусов.

13-летняя сестра

Всего у матери пятеро детей, старшая 18-летняя дочь живет отдельно. Когда 10-летняя сестра вернулась домой, она обнаружила тела сестер на балконе. 13-летней сестры дома уже не было.

Она ушла гулять в парк, перед этим написав маме, что гуляет. На вопрос матери, что произошло дома, ответила: "Ах-ах-ах. Это я!".

По словам соседей, семья была благополучной, мать заботилась о девочках. За 13-летней девочкой приступов агрессии не замечали. После допроса в Следственном комитете и общения с психологом ее увезли на экспертизу в психоневрологический диспансер. Ее родной отец сейчас находится в Украине, где участвует в войне против нашей страны. Мать находится в декрете, а до этого работала в детском саду.

Проблем с дисциплиной у нее не было, однако некоторые ее ответы во время психологического тестирования насторожили педагогов. Кроме того, у нее была определена "низкая социальная активность".

Как сообщал "Телеграф", в России очередной экс-боец ППК "Вагнер" подозревается в убийстве 27-летней девушки и ее 7-летней дочери. Инцидент произошел в Пермском крае.