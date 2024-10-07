В Италии албанец тяжело ранил гражданина Украины: что известно об инциденте

18-летний парень был ранен в шею, причиной ранения стала бытовая ссора

В Италии албанец тяжело ранил гражданина Украины во время ссоры. 45-летний мужчина выстрелил в шею своему 18-летнему оппоненту, парня доставили в больницу и немедленно прооперировали.

Об этом сообщает итальянское издание Tgcom24. Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Новате-Миланезе вблизи Милана на севере Италии.

"18-летнего парня в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Нигуарда в Милане после ранения в субботу вечером выстрелом, который, очевидно, произвел партнер его матери в Новате-Миланезе. Мужчина, 45-летний албанец, якобы выстрелил в разгар ссоры с молодым человеком. Его задержали за покушение на убийство, хранение незаконного оружия и сберегание краденого. Полиция проводит расследование", — говорится в сообщении.

18-летний парень был ранен в шею, поэтому в больницу его везли под кодом "красный" – самый высокий ранг срочности. Его немедленно прооперировали, сейчас жизнь украинца находится в безопасности.

"В доме, где ссора закончилась выстрелами, нашли гильзу и пистолет, которым пользовался 45-летний мужчина. Оружие похитили в 2013 году в Сассуоло, как и 40 патронов того же калибра", – добавили журналисты.

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