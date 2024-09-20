Шериф застрелив окружного суддю у США та здався на місці (фото)

Розслідування справи ще триває

В четвер, 19 вересня, в американському штаті Кентуккі шериф округу Шон Стайнс застрелив окружного суддю Кевіна Маллінса. Вбивство сталося прямо у будівлі суду округу Летчер.

Як повідомляє ABC News, злочин стався близько другої години дня за місцевим часом у місті Уайтсберг. Поліцейські та працівники швидкої допомоги знайшли 54-річного Маллінза з численними вогнепальними пораненнями. За словами губернатора Кентуккі Енді Бешіра, суддю застрелили в його кабінеті.

Після цього на місці злочину без опору було затримано 43-річного шерифа округу. Йому висунуто звинувачення у вбивстві. Поліція штату заявила, що суддю застрелили в ході суперечки, але поки не роз'яснила, про що була суперечка і які могли бути мотиви того, хто стріляв.

Суддя Кевін Маллінс

Як пише місцева газета Mountain Eagle, шериф Стайнс прийшов до приймальні судді та сказав службовцям, що йому треба поговорити з суддею наодинці. Стайнс і Маллінс і вдвох зайшли до кабінету судді і зачинили за собою двері, після чого пролунали постріли.

Шериф Шон Стайнс

За даними газети, шериф Стайнс вийшов у фоє суду з піднятими руками та здався поліції. У будівлі суду на момент стрілянини знаходилося близько 50 осіб, ніхто з них не постраждав.

За словами офіційних осіб, шерифа доставили до ізолятора тимчасового тримання. Стайнс співпрацює з органами влади, які проводять розслідування.

Маллінз працював суддею 47-го окружного суду Кентуккі з 2009 року, коли його призначив тодішній губернатор Стів Бешер. Він закінчив Університет Кентуккі та здобув ступінь юриста в Університеті Луїсвілля.

Нагадаємо, чергова стрілянина сколихнула американський штат Джорджія в перші дні нового навчального року. У середній школі Апалачі у місті Віндер сталася трагічна подія, внаслідок якої загинули четверо людей, а ще дев'ятеро отримали поранення.