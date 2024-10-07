Побиття дитини у ребцентрі у Львівській області: виховательці повідомили про підозру, що їй загрожує

В ОВА звернулися до поліції з приводу гучного відео

Двох виховательок навчально-реабілітаційного центру Львівщини, які знущалися з дітей, усунули від роботи. Однією з них уже повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні.

Про це розповіли у ОВА. Заступник голови обладміністрації Олександр Кулепін підтвердив, що відео з побиттям дитини було знято у тому ж закладі, щодо якого раніше Нацполіцією було розпочато розслідування. Йдеться про гучний скандал через звинувачення директора у ймовірному зґвалтуванні та знущанні з вихованок.

"Щодо виховательок, які зафіксовані на відео. Вони обидві є підписантами загального листа на захист директора навчального закладу, щодо якого проводиться розслідування. Вони обидві вже усунуті. Ідуть юридичні процеси щодо їх звільнення. Тому що вже зрозуміло, що такі виховательки не можуть працювати з дітьми", — сказав Кулепін.

Також заступник голови Львівської ОВА повідомив про звернення до поліції, щоб цей факт було розслідувано окремо. Наразі, за даними голови ОВА Козицького, одній із виховательок, яка безпосередньо побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі, вручили підозру за статтею 126 Кримінального Кодексу України. Слідство продовжується.

Для довідки: Стаття 126. Побої та мордування: ч.1. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами терміном до двохсот годин, або виправними роботами терміном до одного року.

ч.2 Ті ж діяння, що мають характер катування, вчинені групою осіб, або з метою залякування потерпілого або його близьких, або за мотивами расової, національної чи релігійної нетерпимості.

Карається обмеженням волі строком до п'яти років чи позбавленням волі той самий строк.

Нагадаємо, що керівника навчально-реабілітаційної установи на Львівщині вже усунули від роботи після скандалу з гучними звинуваченнями.