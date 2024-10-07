Избиение ребенка в ребцентре во Львовской области: воспитательнице сообщили о подозрении, что ей грозит

В ОВА обратились в полицию по поводу громкого видео

Двух воспитательниц учебно-реабилитационного центра Львовщине, которые издевались над детьми, отстранили от работы. Одной из них уже сообщили о подозрении в уголовном правонарушении.

Об этом рассказали в ОВА. Заместитель главы обладминистрации Александр Кулепін подтвердил, что видео с избиением и оскорблением ребенка было снято в том же заведения, в отношении которого ранее Нацполицией было начато расследование. Речь идет о громком скандале из-за обвинений директора в вероятном изнасиловании и издевательстве над воспитанницами.

"Касаемо воспитательниц, которые зафиксированы на видео. Они обе являются подписантами общего письма в защиту директора учебного заведения, в отношении которого проводится расследование. Они обе уже отстранены. Идут юридические процессы по поводу их увольнения. Потому что уже понятно, что такие воспитательницы не могут работать с детьми", — сказал Кулепин.

Также заместитель главы Львовской ОВА уведомил об обращении в полицию, чтобы данный факт был расследован отдельно. В настоящий момент, по данным главы ОВА Козицкого, одной из воспитательниц, которая непосредственно избила ребенка в учебно-реабилитационном центре, вручили подозрение по статье 126 Уголовного Кодекса Украины. Следствие продолжается.

Для справки: Статья 126. Побои и пытки: ч.1 Умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

ч.2 Те же деяния, носящие характер истязания, совершенные группой лиц, или с целью запугивания потерпевшего или его близких, либо по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что руководителя учебно-реабилитационного учреждения во Львовской области уже отстранили от работы после скандала с громкими обвинениями.