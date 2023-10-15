Занурювали в яму вбиральні і роздягали на відео: школярі жорстко знущалися з дитини на Одещині

Ситуації намагаються не надати розголосу

В Одеській області підлітки у школі жорстоко знущалися з однолітка. Свої дії вони знімали на відео та згодом виклали у мережу.

Як повідомила волонтерка Олена Ротарі, вказані події відбулися у селі Шевченкове Кілійської громади Ізмаїльського району області приблизно півтора тижня тому. За її інформацією, учні 7-8 класів знущалися з хлопця, засовуючи його голову в яму вбиральні. Потім хлопця змусили оголити статеві органи. Все це підлітки знімали на телефон.

Ротарі підкреслила, що обидва кривдники — сини вчительки цієї школи. Через це, за її словами, мама хлопчика, з якого знущалися, не стала подавати заяву в поліцію. "Вона не вірить у справедливість. Бо родина вчительки у селі заможна", — написала волонтерка.

Вона також зазначила, що опубліковане відео відразу видалили із соціальних мереж і намагаються не надати ситуації розголосу. "Після переглянутого відео я години дві не могла прийти до тями. Сьогодні знущаються з чужих дітей, а завтра з наших", — підкреслила Ротарі.

"Я дякую жителям села Шевченкове за небайдужість до цього випадку. До речі, десь місяць тому у Вилковому Одеській області через булінг у школі покінчила життя самогубством дівчинка. Просто наведу суху статистику на Одещині: за 9 місяців до територіальних органів поліції звернулось 10947 громадян, які повідомили про факти домашнього насильства. Серед потерпілих майже 600 дітей. Також, на жаль, було зареєстровано 58 кримінальних проваджень, пов'язаних із сексуальним насильством щодо дітей, серед них 8 зґвалтувань", — написала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві на вулиці Миколи Гулака з багатоквартирного будинку випала дитина.