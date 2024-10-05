Не перша жертва: відкрилися несподівані деталі смерті жінки від рук косметологині у Харкові

В клініці взагалі не мали права проводити такі операції

У слідчому управління поліції Харківської області повідомили про нові деталі вбивства жінки у косметичному салоні. Виявляється, вона стала не першою жертвою. Від рук косметологині постраждала ще одна пацієнтка, яка, на щастя, залишилася живою, проте отримала серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. Він назвав косметологиню, яка проводила процедуру не інакше як шарлатанкою.

"Процедуру проводила шарлатанка, яка видавала себе за хірурга. Їй тридцять три роки і за спеціальністю вона провізор-косметолог, навчалася на лікаря в ХНУ ім. Каразіна, але була лише інтерном. Жодного права проводити такі маніпуляції з клієнтами у неї не було. Ліполіз, як і знеболювальні ін’єкції, вона взялася робити без ліцензії", — розповів начальник слідчого управління.

Експерти підтвердили – на таке має право лише хірург або ж анестезіолог. Проте під час обшуку в клініці не вдалося знайти жодних медичних документів – тільки так звані інформаційні згоди від клієнток на бланках клініки.

За словами Болвінова, камери спостереження зафіксували трагічний інцидент і стали джерелом доказів. Як з’ясували правоохоронці, жінка прийшла за модною процедуру по догляду за тілом.

"Робити все мала хазяйка клініки — називала себе хірургом, навіть на дверях кабінету, де проводила маніпуляції, була табличка – операційна. Працювати мали над зоною животу. Та в якийсь момент все пішло геть не так, як треба", — розповідає правоохоронець.

Пацієнтці стало погано, потім ще гірше. Вона скаржилася працівникам клініки, але їй натомість лише вводили чергову дозу лідокаїну. На кадрах з камери відеоспостереження добре видно, як пацієнтка спочатку вигинається від болю, потім дико кричить, б'ється в конвульсіях. А за декілька хвилин просто помирає.

"Сама псевдохірургиня після трагедії в клініці спробувала все заперечувати, казала що взагалі не проводила процедуру. Потім намагалася перекласти провину на медсестру. А пізніше просто відмовилася говорити", — повідомив Болвінов.

Також з’ясувалося, що ліполіз в зоні живота косметологиня робила перший раз в житті. Але до того вже проводила подібні маніпуляції без ліцензії. Однією з жертв стала жінка, яка прийшла для корекції стегон.

"Вона залишилася жива, але постраждала – отримала подвійну дозу лідокаїну. Ця пацієнтка розповіла слідчим, що їй довелося відновлювати своє здоров’я після походу до шарлатанки", — повідомив начальник слідчого управління.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, матеріалів та свідчень, отримали роз’яснення від Міністерства охорони здоров’я і вже повідомили жінці про підозру у вбивстві через необережність.

Після листа до Міністерства охорони здоров'я горе-підприємицю взагалі позбавили права надавати послуги, наразі в клініці не можна проводити навіть найпростіші косметологічні процедури.

У загиблої жінки залишився малолітній син. Вона виховувала його самотужки, дитина залишилася круглою сиротою.

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