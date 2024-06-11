У Києві з вікна 8-го поверху випала дитина: деталі трагедії

На місце події приїхали лікарі, але врятувати постраждалу не вдалося

У понеділок, 10 червня, у Києві сталася трагедія — випала дитина з вікна 8-го поверху. Подія трапилася на вулиці Левка Лук'яненка в Оболонському районі столиці.

Така інформація з'явилася у мережі, повідомляє місцевий телеграм-канал "Реальний Київ". Зазначається, що трагічний інцидент стався нібито, коли мати дитини робила прибирання і залишило вікно відкритим на провітрювання.

Інформацію про трагедію журналістам підтвердили у поліції. Правоохоронці розповіли, що це була дівчинка. Їй було всього трішки більше одного року.

На місце події відразу приїхали медики. Але, на жаль, від отриманих травм дитина померла у кареті швидкої допомоги.

Нагадуємо, нещодавно у Києві 2-річна дівчинка випала із вікна третього поверху. Її батьки були в цей момент удома, але у нетверезому стані.

Правоохоронці з'ясували, що дівчинка грала, а потім сама вилізла на стілець, що стояв на балконі, і, перехилившись, випала з вікна. Лікарі госпіталізували дитину з матір’ю до лікарні.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом злісного невиконання батьками обов’язків щодо догляду за дитиною. Також про НП повідомили соціальну службу, щоби взяти сім’ю на контроль.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві напівоголений чоловік намагався вчинити самогубство, лігши на трамвайні рейки. Відео з місця події потрапило у соцмережі.