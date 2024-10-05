Не первая жертва: открылись неожиданные детали смерти женщины от рук косметолога в Харькове

В клинике вообще не имели права проводить такие операции

В следственном управлении полиции Харьковской области сообщили о новых деталях убийства женщины в косметическом салоне. Оказывается, она стала не первой жертвой. От рук косметолога пострадала еще одна пациентка, которая, к счастью, осталась жива, однако получила серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Он назвал косметолога, проводившую процедуру не иначе как шарлатанкой.

"Процедуру проводила шарлатанка, которая выдавала себя за хирурга. Ей тридцать три года и по специальности она провизор-косметолог, училась на врача в ХНУ им. Каразина, но была только интерном. Никакого права проводить такие манипуляции с клиентами у нее не было. Липолиз, как и обезболивающие инъекции, она принялась делать без лицензии", — рассказал начальник следственного управления.

Эксперты подтвердили – на такое имеет право только хирург или анестезиолог. Однако при обыске в клинике не удалось найти никаких медицинских документов – только так называемые информационные согласия клиенток на бланках клиники.

По словам Болвинова, камеры наблюдения зафиксировали трагический инцидент и стали источником улик. Как выяснили правоохранители, женщина пришла за модной процедурой по уходу за телом.

"Делать все должна была хозяйка клиники — называла себя хирургом, даже на дверях кабинета, где проводила манипуляции, была табличка — операционная. Работать должны были над зоной живота. Но в какой-то момент все пошло не так, как надо", — рассказывает правоохранитель.

Пациентке стало плохо, потом еще хуже. Она жаловалась работникам клиники, но ей вместо этого вводили очередную дозу лидокаина. На кадрах с камеры видеонаблюдения хорошо видно, как пациентка сначала изгибается от боли, затем дико кричит, бьется в конвульсиях. А через несколько минут просто умирает.

"Сама псевдо-хирург после трагедии в клинике попыталась все отрицать, говорила, что вообще не проводила процедуру. Потом пыталась переложить вину на медсестру. А позже просто отказалась говорить", — сообщил Болвинов.

Также выяснилось, что липолиз в зоне живота косметолог проводила первый раз в жизни. Но до этого уже проводила подобные манипуляции без лицензии. Одной из жертв стала женщина, пришедшая на коррекцию бедер.

"Она осталась жива, но пострадала – получила двойную дозу лидокаина. Эта пациентка рассказала следователям, что ей пришлось восстанавливать свое здоровье после похода к шарлатанке", — сообщил начальник следственного управления.

Правоохранители собрали достаточно доказательств, материалов и показаний, получили разъяснения от Министерства здравоохранения и уже сообщили женщине о подозрении в убийстве по неосторожности. После письма в Министерство здравоохранения горе-предпринимателя вообще лишили права предоставлять услуги, пока в клинике нельзя проводить даже самые простые косметологические процедуры.

У погибшей женщины остался малолетний сын. Она воспитывала его своими силами, ребенок остался круглым сиротой.

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